Спасатели освободили опухший палец липчанки от застрявшего на нем кольца

52-летняя жительница Липецка вряд ли ожидала, что украшение на руке доставит ей столько хлопот. Металлическое кольцо так крепко врезалось в кожу на безымянном пальце руки, что снять его самостоятельно оказалось невозможным.
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