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Закон, порядок, государство

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В детской областной клинической больнице сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области провели акцию «За безопасность детей на дорогах»

Полицейские объяснили родителям, как правильно выбрать, установить и эксплуатировать детское автокресло, ответили на их вопросы и вручили взрослым участникам дорожного движения тематические памятки.

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