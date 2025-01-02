На Тайване запретили репортерскую деятельность китайской газете Strait Herald

Китайская газета Strait Herald больше не сможет иметь официальных репортеров на Тайване из-за участия в работе «Единого фронта» ККП, заявил совет по делам материкового Китая 2 января, сообщило агентство CNA.
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