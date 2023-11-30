В Республике Марий Эл сотрудники полиции и банка проводят мероприятия по финансовой грамотности среди студентов учебных заведений

Слушателями мероприятия стали студентыМарийского политехнического техникума. В рамках проекта по повышению финансовой грамотности состоялась встреча студентов специальности «Банковское дело» с сотрудниками полиции и банка.
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