Кем был Хрущев – самодуром или предателем?

Татьяна Кибишева

После 45 года англосаксы и до сих пор не могут смириться с существованием Союза, а затем и России, в связи с чем постоянно ищут фигуру, которая поспособствовала бы их стремлениям. Со Сталиным не получилось, с Хрущевым вроде стало получаться, но не успели, с Брежневым зашли с другой стороны и потихоньку, со скрипом, стало получаться. Миша Горбачев упал как подарок с неба, а Ельцин добил Союз. Сколько можно с ними возиться? Одно изделие на Вашингтон и решение вопроса!!!!