14 октября исполнилось 60 лет со дня отстранения от власти Никиты Хрущева.
Кем был Хрущев – самодуром или предателем?
Комментарии
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Татьяна Кибишева
После 45 года англосаксы и до сих пор не могут смириться с существованием Союза, а затем и России, в связи с чем постоянно ищут фигуру, которая поспособствовала бы их стремлениям. Со Сталиным не получилось, с Хрущевым вроде стало получаться, но не успели, с Брежневым зашли с другой стороны и потихоньку, со скрипом, стало получаться. Миша Горбачев упал как подарок с неба, а Ельцин добил Союз. Сколько можно с ними возиться? Одно изделие на Вашингтон и решение вопроса!!!!
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12 час.
Ингерман Ланская
Хрущ был истинным лененцем-сталенцем! Продолжателем того бардака и беспредела, который заложили под Россию русофоб ульянов и урка джугашвиля...
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12 час.
Ингерман Ланская
душечка, а карибский кризис хрущ устроил согласно стремлениям англосаксов? .....за щами давно не следила?
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12 час.
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