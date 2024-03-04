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В Свердловской области состоялись традиционные соревнования по охотничьему биатлону

В Свердловской области состоялись традиционные соревнования по охотничьему биатлону

В девятнадцатый раз на территории Красноуфимского района в селе Криулино 2 марта состоялось охотничье биатлонное соревнование — мероприятие, которое стало уже настоящей традицией благодаря благотворительному фонду "Малая Родина" и поддержке администрации района.

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