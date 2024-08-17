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Галкин* рассматривает вариант выступлений в России - пишет Тг-канал "Mash". Пишут, что договариваться едет сама Пугачёва

Галкин* рассматривает вариант выступлений в России - пишет Тг-канал "Mash". Пишут, что договариваться едет сама Пугачёва

Вчера 2,2K прочитали Дела у Галкина* с каждым днём всё хуже и хуже. Мало того, что налицо явные проблемы с деньгами, так ещё и нервишки стали пошаливать.

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Комментарии
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Нина
Семейка Аддамс насест перепутала, но кукарекать продолжает. Баран да ярочка - дебильная парочка😂😂😂
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17 час.
Елена Верия
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16 час.

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