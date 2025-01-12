В Сочи произошло новое землетрясение. Сейсмолог объяснила, нормально ли это

Оглавление Землетрясения в Сочи Почему происходят землетрясения в Сочи Отпуск в Сочи Утром 11 января в курортном городе зафиксировали подземные толчки на глубине пять километров магнитудой 3,5 и интенсивностью 2 балла (из 12 возможных).