Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области 22-летняя москвичка работала дроп-курьером

В Смоленской области 22-летняя москвичка работала дроп-курьером

Она забрала сотни тысяч рублей у 84-летней жительницы Ельни. Пенсионерку запугали  по телефону уголовной ответственностью за якобы финансирование деятельности иностранного государства   и уговорили «задекларировать» сбережения.

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