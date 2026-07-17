В Смоленской области 22-летняя москвичка работала дроп-курьером

Она забрала сотни тысяч рублей у 84-летней жительницы Ельни. Пенсионерку запугали по телефону уголовной ответственностью за якобы финансирование деятельности иностранного государства и уговорили «задекларировать» сбережения.
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