В Steam можно бесплатно забрать средневековый RPG-экшен с прокачкой и графикой н...

В Steam можно бесплатно забрать средневековый RPG-экшен с прокачкой и графикой на Unreal Engine 5Инди-разработчики Ян Тихота (Jan Tichota) и Аамн Чахрур (Aamn Chahrour) выпустили в Steam средневековый RPG-экшен от третьего лица Knight’s Path: The Tournament, который к слову геймеры могут скачать совершенно бесплатно.