Старт в профессию с «ФосАгро»

На ПМЭФ компания представила собственную программу подготовки инженерных и аграрных кадров. Одна из ключевых тем Петербургского международного экономического форума — проблема обеспечения квалифицированными кадрами отечественной экономики.
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