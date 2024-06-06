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Старт в профессию с «ФосАгро»

Старт в профессию с «ФосАгро»

На ПМЭФ компания представила собственную программу подготовки инженерных и аграрных кадров. Одна из ключевых тем Петербургского международного экономического форума — проблема обеспечения квалифицированными кадрами отечественной экономики.

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