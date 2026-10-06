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Царьград

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Серьёзная ошибка на фронте. Дела всё хуже

Серьёзная ошибка на фронте. Дела всё хуже

Восточная часть Доброполья перешла под контроль русских войск. Об этом сегодня сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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