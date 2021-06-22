Андрей Колесников о 22 июня в частной и государственной памяти

Мои родители – из поколения детей войны: 22 июня 1941 года им было по 13 лет. Семейная историко-социологическая выборка идеальная: папа отправился с бабушкой в деревню в Рязанскую область – подальше от бомбежек Москвы, но, как выяснилось, навстречу наступавшим гитлеровцам (по счастью, немцев довольно быстро выбили из села наши войска); в 1943-м он пытался со своим другом сбежать на фронт, но подростков отловили и они "героями" вернулись в школу; мама в Москве – в коммуналке на улице Горького, затем – в эвакуации; ее брат ушел добровольцем на фронт и погиб; один дед сидел к тому времени уже три года в Коми АССР за то, что в частных разговорах рассуждал о возможности нападения Германии на СССР (из Вожаеля он уже не вернется), другой дед – на фронте, с 1942-го – в 43-й гвардейской латышской дивизии; сестра бабушки – в Ленинграде, она пережила блокаду, двое маленьких детей умерли.