Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Под каждой крышей свои мыши… Кейт не заслуживает такого. Она/ славнаяПоявилась новая в...
  • igor vinogradov
    бред«Я отказался плат...
  • Олег Самойлов
    Ну, НЕ все! ДАЛЕКО НЕ все!«Мне 33 года, и я...

Воздушные и хрустящие блины из рисовой муки: полезный завтрак за 20 минут

Воздушные и хрустящие блины из рисовой муки: полезный завтрак за 20 минут

Без глютена и дрожжей Сегодня суббота — предпоследний день Масленицы, или Золовкины посиделки. Невестки приглашали к себе золовок на блины, при этом совсем молодые невестки делали золовке подарок (золовка — это сестра мужа, а невестка — жена брата).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх