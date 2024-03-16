Воздушные и хрустящие блины из рисовой муки: полезный завтрак за 20 минут

Без глютена и дрожжей Сегодня суббота — предпоследний день Масленицы, или Золовкины посиделки. Невестки приглашали к себе золовок на блины, при этом совсем молодые невестки делали золовке подарок (золовка — это сестра мужа, а невестка — жена брата).