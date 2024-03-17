Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье. Видео

Военная база в Приднестровье подверглась нападению дроном-камикадзе, что привело к взрыву и пожару. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии