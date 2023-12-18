В Удмуртии задержали планировавшего теракт диверсанта

Задержанный планировал подорвать важного функционера Военно-промышленного комплекса.Пресс-служба ФСБ сообщает о задержании в Ижевске агента украинских спецслужб, который планировал покушение на одного из руководителей военно-промышленного комплекса Удмуртии.