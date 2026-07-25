День десантника: когда в России отмечают этот праздник

Приближается День десантника (День воздушно-десантных войск, День ВДВ). Днем создания "крылатого десанта" принято считать 2 августа 1930 года – тогда под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с парашютами с бомбардировщика ТБ-3.