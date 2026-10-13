Россиянка вышла замуж за узбека и уехала к нему в кишлак

Девушка решила записать видео и показать, чем занимается каждый день в Кыргызстане Она готовит, в том числе и для родственников своего возлюбленного, убирает дом, гладит, стирает и начищает до блеска ботинки своего мужа, чтобы они не запылились.
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