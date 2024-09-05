В Барнауле сотрудница ПВЗ известного маркетплейса украла 97 товаров

Некоторые посылки девушка оставляла себе, а другие перепродавала В Алтайском крае полицейские задержали сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) известного маркетплейса по подозрению в хищении товаров, сообщает региональное МВД.
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