Имя: Кристина Фамилия: Айри Полное имя: Кристина Айри Национальность: британец/турок Родилась: 2 июня Страна: Турция Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Синий Размеры: (США) 84-24-36 (ЕС) 84-61-92 Рост: 5,9; 174 см Кристина Айри Инстаграм – @kristinarii Кристина Айри TikTok – @kristinaair #Kristina #Airi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)