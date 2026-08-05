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Калужские новости

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Ливневый апокалипсис с громом и молниями накроет Калужскую область

Ливневый апокалипсис с громом и молниями накроет Калужскую область

В ближайшие 60 минут в Калужской области ожидаются ливни и грозы, до каких пор продлится непогода?В Калужской области ночью 6 августа объявлено экстренное метеопредупреждение в связи с надвигающейся непогодой.

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