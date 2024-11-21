Участники СВО получат скидку в 10% на рыбных рынках «Москва — на волне»

Рынок в Косино-Ухтомском открылся в ноябре 2023 года На рыбных рынках «Москва — на волне» действует программа поддержки семей участников специальной военной операции (СВО), предоставляющая 10% скидку на продукцию.
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