Перед судом предстанет руководитель организации, обвиняемый в мошенничестве при проведении работ по благоустройству сквера в Воронеже

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя города Воронежа по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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