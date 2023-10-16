Клычков уволил трёх руководителей департаментов в правительстве области

Практически все заместители губернатора Орловской области сохранили свои посты. Сегодня, 16 октября, на заседании правительства области стало известно о кадровых изменениях в исполнительной власти Орловщины.
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