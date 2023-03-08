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Сергей Гончарук: «Нижегородские болельщики – самые лютые люди. Без них «Торпедо» ничего бы не выиграло. В следующем матче главное, чтобы арена выдержала»

Сергей Гончарук назвал лютыми болельщиков «Торпедо». Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина.

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