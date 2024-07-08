74.RU: врачи назвали томаты и картофель опасными для организма овощами

Приверженцы здорового образа жизни в своем рационе больше внимания уделяют овощам, считая их чуть ли не самой полезной едой, но не все из них одинаково полезны, а некоторыми вообще не стоит злоупотреблять.
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