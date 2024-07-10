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Неизвестное будущее искусственных человеческих хромосом

Неизвестное будущее искусственных человеческих хромосом

Синтетические человеческие хромосомы представляют собой один из последних рубежей биологии. По словам автора статьи, ученого-генетика Дэниела Гарсия Суото (Университет Виго, Испания), эти хромосомы могут совершить революцию в медицине и генетических исследованиях.

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