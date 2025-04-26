«Реал» считает высказывания арбитров Бенгоэчеа и Фуэртеса доказательством того, что клуб «судят не так, как остальные команды» (Marca)

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».