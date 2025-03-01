Турецкая экспансия в Центральную Азию: текущие проблемы и неоднозначные перспективы

5 февраля 2025 года Генеральный секретарь Организации тюркских государств, посол Кубанычбек Омуралиев встретился с президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амреевым и генеральным директором Рамилем Бабаевым в новой штаб-квартире Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) для обсуждения вопросов укрепления экономического сотрудничества между государствами-членами и наблюдателями ОТГ.