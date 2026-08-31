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Царьград

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Рогаткин показал применение лазерного оружия против дронов в России

Рогаткин показал применение лазерного оружия против дронов в России

Российские армии применяют лазерные комплексы для уничтожения дронов противника. В репортаже Александра Рогаткина продемонстрирован комплекс "Мечи Джедая", защищающий стратегические объекты на юго-западе России и превосходящий традиционные средства обороны.

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