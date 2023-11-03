Российский политический и государственный деятель Игорь Артемьев. Досье

Игорь Артемьев освобожден от должности помощника премьер-министра России по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
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