Long vs. Short in Futures Trading E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! Plus500US One of the first things you'll hear in futures trading is that traders can go long or short.
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