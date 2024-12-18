NYT: Маска и SpaceX проверяют из-за нарушений нацбезопасности

Американские ВВС инициировали проверку против предпринимателя Илона Маска и его компании SpaceX. Подробности озвучили авторы газеты The New York Times со ссылкой на источники и внутренние документы компании.
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