Певица Глюкозу хотят отправить лечиться в специализированную клинику

По слухам, после скандального выступления певица Глюкоза уже дала согласие на реабилитацию. Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’оZа, решила взять временный перерыв в своей карьере после последнего инцидента.
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