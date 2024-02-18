Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

АНДРЕЙ ПЕРЛА Медицинская программа Путина озвучена. Неожиданно для многих он обозначил важное направление борьбы за суверенитет – независимость от Запада и международных организаций в сфере здравоохранения.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Когда мы состоим в их организациях , то будем всегда в их зависимости . Закон тайги . У нас всё разное -уровень зарплаты , уровень потребления , ценообразование товаров ( соответственно потребительская способность тоже уменьшается ) . Мы никогда не догоним цены . Не было бы биржи , можно было зафиксировать . Но наплодили же олигархов . Выход один -полная национализация , олигархов на оклад , я бы ещё и их вклады арестовал , чтобы почувствовали разницу капи....и социа....
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