НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Когда мы состоим в их организациях , то будем всегда в их зависимости . Закон тайги . У нас всё разное -уровень зарплаты , уровень потребления , ценообразование товаров ( соответственно потребительская способность тоже уменьшается ) . Мы никогда не догоним цены . Не было бы биржи , можно было зафиксировать . Но наплодили же олигархов . Выход один -полная национализация , олигархов на оклад , я бы ещё и их вклады арестовал , чтобы почувствовали разницу капи....и социа....