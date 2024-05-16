Символизм визита Путина в Китай (ВИДЕО)

Президент Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. Перед началом российско-китайских переговоров состоялась церемония официальной встречи Президента России Председателем КНР Си Цзиньпином.
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