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Царьград

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  • Михаил Пантюхин
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За незаконную регистрацию ИП начнут сажать на срок до пяти лет

За незаконную регистрацию ИП начнут сажать на срок до пяти лет

Уголовную ответственность предлагают ввести за незаконную регистрацию ИП в России.Правительство России предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП).

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