Ягудин — о новом сезоне: перед российскими фигуристами открылось окно возможностей

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о новом сезоне. «У меня эмоции не от контрольных прокатов и не от того, что начинается сезон, а от того, что многие из тех, кто здесь находится, уже где-то выступили.
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