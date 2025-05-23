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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» проверили на допинг впервые в 2025-м. Пруцев и Чернов проходили тесты в апреле (ТАСС)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА. По данным источника, у красно-белых были протестированы защитник Никита Чернов и хавбек Данил Пруцев.

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