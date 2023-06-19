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Пленный боец ВСУ рассказал о судьбе своего подразделения

Пленный боец ВСУ рассказал о судьбе своего подразделения

Командование украинских войск приняло решение отправить в бой еще одну роту после того, как две другие группы этого соединения были уничтожены в том же районе.

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