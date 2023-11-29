Моор выделит Тобольску деньги на решение ежегодной проблемы с переправой

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить деньги на покупку судна на воздушной подушке, чтобы оно всегда было на балансе в Тобольске и люди не испытывали проблем с переправой в период ледостава.
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