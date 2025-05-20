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Трамп в ловушке глобалистов: как украинский кризис топит «непотопляемого» американского мега-деда

Трамп в ловушке глобалистов: как украинский кризис топит «непотопляемого» американского мега-деда

Дональд Трамп, некогда козырявший своей «сделкотворческой» гениальностью, оказался в роли незадачливого рыболова, который сам угодил на крючок.

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