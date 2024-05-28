Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев

Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев

Затянувшийся украинский конфликт может привести к исчезновению не только Украины в ее нынешнем виде, но и к исчезновению украинцев со своей исторически освоенной территории — они будут развеяны по всему миру и вряд ли захотят вернуться.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Что хотели, то и получили.. ЕС так ЕС
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Надежда Кувыкина
..
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Арсен Межлумов
За что боролись, на то и напоролись! У фашизма и глупости один конец - деградация и помойка.
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