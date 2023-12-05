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В ДНР начали строительство жилья по программе льготной ипотеки

В ДНР начали строительство жилья по программе льготной ипотеки

В ДНР началось строительство трех жилых домов по программе льготной ипотеки, о чем в беседе с Донецким агентством новостей сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

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