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Курские новости

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Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области при сохранении БПЛА-тревоги

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области при сохранении БПЛА-тревоги

Отбой ракетной опасности прозвучал в Курской области сразу после ее объявления ночью 19 августа. Предупреждение на этот раз продержалось 4 минутыОтбой ракетной опасности прозвучал в Курской области сразу после ее объявления ночью 19 августа.

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