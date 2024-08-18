Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области при сохранении БПЛА-тревоги

Отбой ракетной опасности прозвучал в Курской области сразу после ее объявления ночью 19 августа. Предупреждение на этот раз продержалось 4 минутыОтбой ракетной опасности прозвучал в Курской области сразу после ее объявления ночью 19 августа.
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