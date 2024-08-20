Троих участковых задержали за тайный визит в квартиру покойника

Как стало известно “МК”, досадная для стражей порядка история произошла в сентябре прошлого года. Днем возле магазина на Зеленом проспекте был обнаружен труп пожилого мужчины – он скончался от сердечного приступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии