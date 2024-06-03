Что может говорить о нервно-мышечном заболевании у ребенка и куда обращаться?

Чуткое отношение к здоровью малыша — это норма современности. В нашем материале собрано несколько простых упражнений, которые могут помочь в домашних условиях проверить: есть ли у вашего ребенка признаки нервно-мышечного заболевания — миопатии.
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