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Царьград

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Педагог из Северодвинска подарил музею 7 раритетов XIX века

Педагог из Северодвинска подарил музею 7 раритетов XIX века

Верхнетоемский краеведческий музей сообщил о пополнении своего фонда ценными старинными предметами. Экспонаты были переданы давним другом учреждения, педагогом из Северодвинска, мастером-токарем Иваном Клещиным.

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