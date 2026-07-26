Педагог из Северодвинска подарил музею 7 раритетов XIX века

Верхнетоемский краеведческий музей сообщил о пополнении своего фонда ценными старинными предметами. Экспонаты были переданы давним другом учреждения, педагогом из Северодвинска, мастером-токарем Иваном Клещиным.
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