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Мнение: «Попытка Латвии изолировать себя от России ни к чему не приведет», – Леонид Савин

Мнение: «Попытка Латвии изолировать себя от России ни к чему не приведет», – Леонид Савин

Главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в программе «Мнение» заявил, что изоляция Латвии и других стран Прибалтики от России «ни к чему не приведет», а общий антироссийский курс Евросоюза «надорвет» экономику во многих европейских странах.

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