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Зе-сатанисты собрались захватить Почаевскую Лавру. На защиту святыни готовы встать подростки

Зе-сатанисты собрались захватить Почаевскую Лавру. На защиту святыни готовы встать подростки

Киевская хунта  решила плотно приступить к отъему у УПЦ Свято-Успенской Почаевской Лавры. Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) в лице своего главаря, советского экс-пропагандиста Еленского, заявила, что «провела экспертизу и выявила признаки аффилированности» с РПЦ.

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